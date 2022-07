Soulstice: il nuovo gameplay trailer presenta Sir Donovan

Soulstice di Replay Game Studios uscirà nei prossimi mesi con una demo prevista per agosto. Nel frattempo, l’editore Modus Games ha rilasciato un nuovo gameplay trailer che mostra un nuovo personaggio: Sir Donovan. In quanto Chimera, Sir Donovan è chiamato Shadeless e fa affidamento solo sulle sue abilità per decimare i nemici. Ambientato nel Regno di Keidas, la storia vede Briar e Lute combattere creature chiamate Wraiths.

Per il momento, Briar e Lute sembrano essere dalla stessa parte di Donovan. Il gameplay mostra molta azione con combattimenti, acrobazie in aria e super attacchi. Vengono mostrate nuove armi oltre alla spada gigante, un arco, che i giocatori possono potenziare durante il gioco. Il passaggio da uno all’altro nel mezzo delle combo è incoraggiato per infliggere più danni. Di seguito una panoramica tramite Syeam:

L’equilibrio del Sacro Regno di Keidas viene compromesso quando i feroci Spettri squarciano il Velo, portando morte e distruzione. Gli Spettri corrompono le proprie vittime e possono persino impossessarsi dei loro corpi, trasformandosi in mostri inarrestabili che danno la caccia alla gente comune. Le Chimere, guerrieri ibridi forgiati dall’unione di due diverse anime, rappresentano l’unica speranza dell’umanità. Briar e Lute sono due sorelle che sono state trasformate in una Chimera. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. Doppiate entrambe da Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), Briar e Lute vengono inviate in missione per riconquistare una città in rovina che è stata invasa dagli Spettri. L’Ordine a cui appartengono, però, ha in serbo un piano più complesso.

Soulstice uscirà il 20 settembre per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.