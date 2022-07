PlayStation acquisisce Repeat.gg

Continua il piano di espasione di PlayStation, il colosso giapponese ha acquisito Repeat.gg, una piattaforma di eSport che ha organizzato circa 100.000 tornei nel corso della sua carriera. Si tratta della seconda grande acquisizione in questo campo da quando PlayStation è diventata co-proprietaria di Evo. A prendere per primo la parola in merito a questo è stato Steven Roberts, vicepresidente del gioco competitivo globale di Sony Interactive Entertainment; ecco quanto dichiarato:

Insieme al talentuoso team di Repeat.gg, siamo entusiasti di esplorare più modi in cui i giocatori possono impegnarsi in giochi competitivi ed espandere l’ampiezza delle nostre offerte di eSport. Questo è solo l’inizio del nostro viaggio e non vediamo l’ora di condividere altri aggiornamenti con la nostra community in futuro.



Da parte di Repeat.gg ha controbattuto Aaron Fletcher, CEO della piattaforma che dichiara quanto segue:

Repeat.gg è stato progettato per abilitare nuovi formati di torneo facili da inserire e scalabili per milioni di giocatori.Siamo entusiasti di entrare a far parte del team PlayStation e lavorare insieme per migliorare la varietà di esperienze di torneo che i giocatori possono godere, indipendentemente dal loro livello di abilità.

Importante sottolineare che Repeat.gg è una piattaforma che ha come scopo ultimo quello di rendere gli eSport più accessibili attraverso servizi come l’hosting di classifiche e tornei; quindi questa è sicuramente una buona mossa da parte di PlayStation. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni sulla questione. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che NZXT annuncia ufficialmente la messa in commercio della linea di monitor gaming Canvas QHD?