Rumbleverse: rivelati i requisiti di sistema per PC

Dopo l’annuncio della data di uscita attraverso un trailer di lancio ( trovate il nostro articolo dedicato a questo indirizzo), Rumbleverse si rivede di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta grazie alla rivelazione delle specifiche di sistema per PC. Il titolo è un nuovo Brawler Royale free-to-play definito unico nel suo genere poichè pone al centro delle dinamiche di gioco il combattimento corpo a corpo. Ma ecco, di seguito, i requisiti di sistema rivelati:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD FX-8350

Memoria: 6 GB di RAM

Memoria: 7 GB

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti, 2 GB o AMD Radeon HD 7790, 2 GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5-4570 o AMD Ryzen 3 1300X

Memoria: 6 GB di RAM

Memoria: 7 GB

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti, 2 GB o AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Il titolo non è per niente impegnativo, questo potrebbe stare a significare che gli sviluppatori vogliano permettere ad un più alto range di persone di giocare al titolo in questione; speriamo tuttavia che questo non vada ad intaccare la fluidità del gioco e che si possa comunque assicurare un framerate costante per tutti i giocatori; insomma si spera che il titolo sia ben ottimizzato, ma per saperlo dovremo attendere l’uscita effettiva che avverrà il prossimo 11 agosto. Il titolo è gratuito è può essere aggiunto alla lista dei desideri a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati; nel frattempo però lo sapevate che PlayStation ha acquisito Repeat.gg?