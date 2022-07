The Sims 4: nuova funzione in arrivo

EA e Maxis hanno annunciato un altro passo avanti per rendere The Sims 4 ancora più inclusivo delle esperienze realmente vissute. Nel corso di questo mese, attraverso un aggiornamento gratuito del gioco base, sarà disponibile una nuova funzione che introdurrà un nuovo modo per personalizzare i Sims e permettere ai giocatori di sperimentare attrazione tra i loro Simmers. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

Con il lancio del pacchetto espansione Vita da Liceali come aggiornamento del gioco base, i giocatori troveranno la nuova funzione all’interno del menu Crea un Sim, che consente a un Simmers di provare attrazione in modi diversi. L’inclusività è stata un valore fondamentale di The Sims fin dall’inizio del franchise, 22 anni fa, e il team di sviluppo è orgoglioso di presentare questa caratteristica come uno strumento per riflettere il mondo in cui viviamo, i modi in cui interagiamo gli uni con gli altri e rappresentare le esperienze reali vissute.

The Sims 4 è il simulatore di vita che permette di creare e controllare i Sims. Create e personalizzate Sims unici ciascuno con un aspetto distinto, una personalità dinamica e le proprie aspirazioni ispiranti. Scoprite la creatività, l’umorismo, la spensieratezza e la libertà di giocare con la vita in questo nuovo e fantastico titolo. In questo gioco potete scatenare l’immaginazione e creare un mondo di Sims che esprimono la vostra personalità. Potete esplorare e personalizzare ogni dettaglio.

The Sims 4 è disponibile per , PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One e PC tramite Origin e Steam.