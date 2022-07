Dying Light 2: il primo DLC potrebbe essere incentrato sui gladiatori

Il team di Dying Light 2 ha affermato che continuerà a supportare il gioco per i prossimi 5 anni con nuovi contenuti sempre in aggiornamento e, riguardo a ciò, secondo una recente fuga di notizie, il primo DLC importante della storia potrebbe essere incentrato sui gladiatori.

A scovare questa indiscrezione è stato un utente di Reddit il quale, nei file di Dying Light 2 ha trovato un dialogo che parrebbe indicare che Aidan venga attratto fuori un teatro dell’opera dove, secondo quanto dichiarato, si svolgerà il DLC. L’Opera Astrid dovrebbe essere l’arena più grande della città, ma i combattenti dovranno sfidarsi in arene cittadine più piccoli al fine di diventare i migliori gladiatori in circolazione. Il DLC, sempre secondo quanto riferito, dovrebbe anche includere più di un finale; tutto ciò viene comunque mostrato su un video su Youtube( che vi lasciamo in fondo a questo articolo).

Ovviamente è importante specificare che per quanto riguarda queste informazioni non vi è alcun tipo di ufficialità e dunque vanno sempre presi con le pinze; fino a quando Techland non rilasci una dichiarazione ufficiale in merito si tratta sempre e solo di parole e vanno trattate come tali. Restiamo comunque sintonizzati sulla questione; nel frattempo però lo sapevate che sono state svelate le specifiche di sistema per Rumbleverse?