Corsair integrerà le funzioni di Nvidia Broadcast nei software iCUE ed Elgato

Corsair, azienda leader nella produzione di computer ed accessori di alto livello ha annunciato la collaborazione con Nvidia per integrare funzioni chiave di Nvidia Broadcast all’interno dei software CORSAIR iCUE, Elgato Wave Link ed Elgato Camera Hub. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

La funzione di cancellazione del rumore e dell’eco basata su IA di Nvidia Broadcast aumenta il livello di nitidezza e chiarezza dell’audio, producendo effetti sonori di alta qualità su quasi tutta l’intera gamma di cuffie Corsair, microfoni Elgato ed Elgato Wave XLR. Elaborati tramite i processori Tensor Core delle schede grafiche GeForce RTX, gli effetti di Nvidia Broadcast usano il machine learning per identificare le voci degli utenti per separarle dagli altri suoni ambientali, offrendo quindi un sistema di cancellazione del rumore avanzato. Per quanto riguarda i video, gli effetti di Nvidia Broadcast in Elgato Camera Hub offrono ulteriori opzioni per lo sfondo, come ad esempio la sfocatura, la sostituzione o l’eliminazione. A differenza di altre soluzioni software che producono effetti disomogenei e incoerenti sullo sfondo, i filtri migliorati dall’IA delle schede grafiche Nvidia GeForce RTX consentono di individuare i bordi in modo più preciso per creare effetti ad alta qualità e più realistici. Di seguito la dichiarazione di Thi La, presidentessa e COO di Corsair:

Siamo entusiasti di collaborare con Nvidia per offrire un’esperienza audio e video di alta qualità ai nostri clienti. Grazie all’integrazione di Nvidia Broadcast, aggiungeremo potenti funzioni ai software iCUE ed Elgato per creare postazioni gaming, streaming e per il telelavoro più professionali.

Mentre Jason Paul, vicepresidente di GeForce Platform Marketing di Nvidia ha affermato: