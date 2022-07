Classifica italiana: F1 22 ancora in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventisettesima settimana del 2022, dal 4 al 10 luglio. Dopo il debutto in testa la scorsa settimana, F1 22 continua ad occupare la prima fila, con le versioni PS4 (prima) e PS5 (seconda). Podio tra l’altro uguale a quello della scorsa settimana, in quanto a chiuderlo c’è sempre Mario Strikers: Battle League Football su Switch. Per quanto riguarda la classifica PC, Battlefield V primo, Dishonored secondo e Grand Theft Auto V terzo. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 F1 22 – PS4

2 F1 22 – PS5

3 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

4 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

5 FIFA 22 – PS4

6 NBA 2K22 – PS4

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

8 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

9 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE – SWITCH

10 GRAND THEFT AUTO V – PS4

PC

1 BATTLEFIELD V

2 DISHONORED

3 GRAND THEFT AUTO V

4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

5 RED DEAD REDEMPTION 2

6 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

7 FARMING SIMULATOR 22

8 FIFA 22

9 DEVIL MAY CRY 5

10 MONSTER HUNTER RISE

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail