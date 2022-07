GamesVillage’s Kitchen: il lato “gustoso” di Twitch – al via il nostro nuovo format

Il torrido caldo di fine luglio vi sta lentamente sciogliendo? Niente paura, GamesVillage’s Kitchen è pronto ad arrivare in vostro soccorso. A partire da oggi, infatti, sul nostro canale Twitch, il buon Salvatore (il sottoscritto!) si diletterà in vostra compagnia con la sua seconda passione, ossia la cucina, con una serie di appuntamenti pensati per fondere in maniera perfetta i due universi. In ogni episodio, proveremo a replicare in rigorosa diretta (con un aiutante speciale) le ricette più famose tratti da videogiochi come Monster Hunter, Final Fantasy, Owerwatch, Fallout e The Elder Scrolls, in compagnia dei nostri strumenti super all’avanguardia.

L’appuntamento per il primo episodio del nostro nuovo format è fissato per per oggi pomeriggio, ossia mercoledì 20 luglio alle ore 17:00, e i successivi appuntamenti si terranno nel medesimo orario, nei successivi mercoledì a cadenza alterna.

Per tal motivo, il nostro consiglio è quello di correre a iscrivervi al nostro canale Twitch e di seguirci sui nostri social, per non perdere nessuno degli appuntamenti con la nuova e “incandescente” avventura, che siamo sicuri potrà fare felice tantissimi appassionati, sia di cucina sia di videogiochi. Accendete i moto- ehm, il fuoco, dunque: GamesVillage’s Kitchen è pronto per incendiare la vostra (e la nostra) estate.