The Legend of Heroes Trails from Zero: nuovo gameplay trailer

NIS America e Falcom hannofa pubblicato un nuovo gameplay trailer di The Legend of Heroes Trails from Zero, nuovo episodio della serie, che mostra le meccaniche di battaglia della propria squadra di lotta al crimine. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia

Dalle 19 di oggi e fino al 22 luglio, ci sarà poi il contest per votare la propria lady preferita di Crossbell.

Queste le caratteristiche di gioco attraverso la pagina Steam:

Benvenuti a Crossbell: L’inizio di un emozionante arco narrativo nell’universo di Trails sta per cominciare in questa iconica città-stato! Sperimentate un mondo di gioco ricco e rinnovato che pullula di segreti e avventure.

Tattiche perfezionate: Il combattimento strategico è stato perfezionato, dando vita a un gameplay tattico ricco e soddisfacente. Sfruttate le potenti abilità e il lavoro di squadra per superare gli avversari!

La tua città, la tua storia: Caratteristiche come la modalità ad alta velocità e la modalità Skip consentono di adattare l’esperienza di gioco alle proprie preferenze e di godersi rapidamente le battaglie per concentrarsi sulla storia e sugli eventi circostanti.

Lasciandovi al nuovo trailer qui sotto, vi ricordiamo che The Legend of Heroes Trails from Zero sarà disponibile su Nintendo Switch, PS4 e PC a partire dal 27 settembre 2022 ed è possibile effettuare il pre-order tramite il sito ufficiale.