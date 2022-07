Yakuza 8: prime immagini off-screen

Il primo assaggio di Yakuza 8 è stato svelato da alcune riprese fuori campo.

Nella giornata di oggi 19 luglio, la testata giapponese Famitsu ha infatti pubblicato degli scatti che riguardano il prossimo gioco della serie Yakuza e ci permettono di dare un primo sguardo attraverso delle foto off-screen.

In questi scatti possiamo vedere il protagonista Ichiban che sfoggia una nuova pettinatura dopo l’afro ’80 di Like a Dragon, così come i compagni Nanba e Adachi, confermando il ritorno di alcuni membri del gruppo principale di Like a Dragon.

I nuovi scatti fanno parte di un articolo di Famitsu che esplora il dietro le quinte dello sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio durante lo sviluppo del prossimo capitolo della serie Yakuza. Inoltre, c’è anche il video qui sotto, presentato dal lottatore MMA Mikura Asakura in visita agli uffici dello sviluppatore, dove l’ospite rivela che apparirà effettivamente nel nuovo gioco.

Questo potrebbe essere il nostro primo sguardo ai nuovi giochi di Yakuza, ma non è la prima volta che se ne parla. Nel maggio 2021, poco più di mezzo anno dopo il lancio di Yakuza: Like a Dragon in Occidente, Ryu Ga Gotoku Studio aveva confermato che tutti i futuri giochi di Yakuza avrebbero adottato il sistema di combattimento strategico a turni utilizzato da Like a Dragon.

A novembre scorso, il capo di RGG Studio Masayoshi Yokoyama aveva confermato che un nuovo gioco della serieera in fase di sviluppo, dopo la partenza del precedente capo dello studio Toshihiro Nagoshi. Non si sa quando questo nuovo gioco potrebbe essere lanciato, ma se RGG Studio lo ha mostrando a una testata giornalistica, c’è da immaginare che un reveal non sia troppo lontano.

Qui sotto potete vedere il tweet di Famitsu che mostra i primi scatti off-screen di Yakuza 8 tratti dal filmato dietro le quinte.