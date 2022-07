No More Heroes 3: ecco la data per PC, PlayStation e Xbox

Ad aprile era stato annunciato il suo arrivo in autunno, ora No More Heroes 3 ha una data ufficiale su PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il publisher XSEED Games e Marvelous hanno infatti svelato che il gioco arriverà da noi in Europa il 14 ottobre.

La “Day 1 Edition” fisica è disponibile per il pre-ordine per PlayStation e Xbox attraverso lo XSEED Games Store e include oltre alla copia del gioco, an artbook con copertina morbida di 5,3 “x7. 3” con oltre 70 pagine, un CD con 22 canzoni complete della colonna sonora e una targa per motociclisti di Santa Destroy di 7 “x4”, con due diverse illustrazioni inedite per la custodia del gioco e la scatola esterna personalizzata realizzate dall’artista della serie Yusuke Kozaki.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere a questo link, mentre noi vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione della versione Switch uscita la scorsa estate.

Qui sotto potete vedere i contenuti della Day 1 Edition di No More Heroes 3.