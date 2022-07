Tower of Fantasy: nuovo character trailer

Level Infinite e Hotta Studios hanno reso oggi disponibile un nuovo character trailer di Tower of Fantasy, che introduce i personaggi del gioco. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Tower of Fantasy è un RPG open world condiviso, con uno stile artistico di ispirazione anime e ambientazioni sci-fi. Il nuovo trailer mostra le armi e i moveset unici dei personaggi giocabili, le cavalcature e il design artistico dei personaggi che si muovono nel mondo di Aida.

Personaggi presenti nel trailer:

Meryl – Un’esecutrice di Hykros che eccelle nelle missioni di livello S con le sue abilità di combattimento con la spada. Ha un comportamento freddo ed è sempre difficile capire cosa le passi per la testa.

Shiro – Conosciuto come “un fanatico solitario dell’oceano”, appassionato di studio dell’oceano e delle sue caratteristiche, Shiro viaggia da solo e studia la struttura dei mari da diversi anni, contribuendo in modo significativo alla comprensione dell’Aida da parte dell’umanità.

Samir – Un’esecutrice di Hykros che agisce in modo indipendente e ama fare scherzi innocui agli altri. È molto apprezzata tra gli esecutori d’élite.

King – Abituato a risolvere i problemi e a ottenere ciò che vuole con la violenza, King è unicamente devoto al denaro; il suo atteggiamento sfacciato e i suoi abiti sgargianti sono forti indicatori della sua personalità.

Crow – La sua natura ottimista e felice fa sì che nessuna cosa divertente gli sfugga. Può mostrarvi alcuni meschini trucchi con i pugnali, le sue collezioni di pugnali sono il suo vanto e la sua gioia, o sfoderare una barzelletta da quattro soldi in un attimo.

Zero – Un genio del computer che ha deliberatamente – ed efficacemente – distrutto tutti i documenti relativi al suo vero nome e al suo passato. È intelligente, molto competitivo e ignora tutto ciò che ritiene insignificante per lui.

Cocoritter – La sua fiducia incondizionata in tutti coloro che incontra può generare preoccupazione. Ma oltre alla sua innata innocenza spicca la sua determinazione a salvare altre persone grazie al suo talento di guaritrice.

Nemesis – Dopo essere stata modificata dagli Eredi di Aida, Shirli si trasforma nell’Angelo della Clemenza noto come Nemesis. Solitamente tranquilla e introversa, diventa una spietata macchina per uccidere quando è sotto il controllo mentale degli Eredi.

Qui sotto potete vedere il nuovo character trailer di Tower of Fantasy, a questo link, invece il precedente battle trailer pubblicato. Il gioco arriverà nel quarto trimestre del 2022 (dunque tra ottobre e dicembre) su PC e dispositivi mobile (Android e iOS).