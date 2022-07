CUCCCHI: in arrivo aggiornamento gratuito

In nomination agli ultimi Italian Vido Game Awards nella categoria Best Innovation Game, CUCCCHI si appresta a ricevere un aggiornamento gratuito dal nome 2022 collection. Come scritto nell’aggiornamento della pagina Steam del gioco, questo update porterà

3 livelli

27 opere

5 nuove tracce audio di Skinless Lizard presenti nell’ultimo album Andromeda

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. L’aggiornamento sarà disponibile dal 21 luglio.

Questa la descrizione del gioco sviluppato da Julian Palacios Gechtman e Fantastico Studio attraverso la pagina Steam:

Cuccchi è il primo archivio d’artista creato sotto forma di videogioco.

E’ l’archivio giocabile ufficiale delle opere d’arte di Enzo Cucchi.

Cuccchi è un gioco dove esplori bellissimi diorami e attraversi pericolosi e psichedelici labirinti, in un viaggio dentro le opere di Enzo Cucchi.

Fin dalla fine degli anni 70 Cucchi ha lavorato con molte tecniche e materiali diversi, creando un vasto e vario immaginario che è stato ora trasformato in una impossibile chimera arte-videogioco.

Trova la via tra 7 aree uniche e colleziona i 51 oggetti nascosti per sbloccare la galleria, dove potrai ammirare le varie opere che hanno ispirato lo stile visivo del videogame Cuccchi.

7 livelli unici , ognuno inspirato da una diversa opera d’arte

Stile visivo unico che gioca con differenti tecniche 3D

Un mix di esplorazione e labirinti

51 oggetti nascosti da raccogliere e da difendere dai pericoli

Ogni oggetto nascosto raccolto sblocca un’opera di Enzo Cucchi nella galleria/archivio

Colonna Sonora elettronica/lo-fi che strizza l’occhio ai fan di Boards of Canada, Four Tet, múm

Qui sotto potete vedere il trailer della 2022 collection.