Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: arriva il DLC Trials of The Dragon King

Il caos continua su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin di Square Enix, grazie alla prima espansione del gioco, dal nome Trials of the Dragon King, in arrivo domani 20 luglio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (tramite Epic Games Store). Sviluppato in collaborazione con il Team NINJA di KOEI TECMO GAMES, ovvero i creatori delle serie NINJA GAIDEN e NIOH, Trials of the Dragon King narra una storia originale che si svolge dopo gli eventi del gioco principale, quando Jack e i suoi compagni visitano le Isole di Gardia per indagare sull’improvvisa comparsa di Bahamut e capire se è un alleato o un nemico.

Potete vedere il nuovo trailer in fondo alla notizia.

La nuova espansione include:

Nuove missioni: dopo aver completato la storia principale, puoi tuffarti nelle nuove missioni e scoprire una storia originale con Trials of the Dragon King.

Nuovi job e una nuova arma: abbiamo aggiunto un nuovo tipo di arma, l’asta, e tre nuovi job: il Pellegrino, l’Illusionista e l’Invocatore.

Accessori: adesso è possibile equipaggiare degli accessori che garantiscono vari effetti speciali e miglioramenti di stato.

Livello di difficoltà Bahamut: dopo aver completato la storia principale, puoi accedere a un nuovo livello di difficoltà chiamato Bahamut.

Ottime notizie poi per chi vuole continuare la sua avventura al fianco di Jack, Ash e Jed, perché in futuro usciranno due nuove espansioni: “Wanderer of the Rift” and “DIFFERENT FUTURE”. Potete accedere a ognuna delle espansioni grazie al Season Pass, incluso nella Digital Deluxe Edition.

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale del gioco.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer dell’espansione di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Sotto, alcuni screenshot.