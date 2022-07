Mario Strikers Battle League: ecco quando arriva il primo aggiornamento

Mario Strikers: Battle League si aggiorna; ad annunciarlo tramite trailer ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) sono Nintendo e Next Level Games, rispettivamente editore e sviluppatore. L’aggiornamento in questione implementerà all’interno del gioco l’equipaggiamento ” Knight” ed il nuovo stadio ” Desert Ruin” oltre a Daisy e Shy Guy come personaggi giocabili. L’aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo 22 luglio ed ecco, di seguito, una panoramica sulle implementazioni che apporterà:

Daisy – Che sia in attacco o in difesa, l’elevata tecnica di Daisy, i passaggi abili e l’Hyper Strike a spirale di fiori, ecco alcune tecniche che stordiranno letteralmente gli avversari.

– Che sia in attacco o in difesa, l’elevata tecnica di Daisy, i passaggi abili e l’Hyper Strike a spirale di fiori, ecco alcune tecniche che stordiranno letteralmente gli avversari. Shy Guy – Equilibrato in tutti gli attributi, Shy Guy è sempre desideroso di scendere in campo, indipendentemente dalla posizione. Inoltre, il Propeller Dive Hyper Strike di Shy Guy è una forza da non sottovalutare.

– Equilibrato in tutti gli attributi, Shy Guy è sempre desideroso di scendere in campo, indipendentemente dalla posizione. Inoltre, il Propeller Dive Hyper Strike di Shy Guy è una forza da non sottovalutare. Equipaggiamento a tema cavaliere – Quando equipaggiato, questo equipaggiamento aumenta la forza e gli attributi di tiro a scapito di altri attributi.

– Quando equipaggiato, questo equipaggiamento aumenta la forza e gli attributi di tiro a scapito di altri attributi. Stadio delle rovine del deserto – Diventa grintoso in un nuovo stadio con l’aspetto di rovine del deserto. Oltre a utilizzare lo stadio Desert Ruin nelle partite, puoi anche impostarlo come stadio del tuo club!

Il titolo è disponibile per Nintendo Switch ed è inoltre stato annunciato che presto altri aggiornamenti saranno rilasciati nel corso del 2022; restiamo dunque sintonizzati sulla questione! Nel frattempo però, lo sapevate che è stato leakato un nuovissimo gameplay di The Last Of Us Par I? Ne parliamo qui.