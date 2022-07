Saints Row è entrato in fase gold

Lo sviluppatore Deep Silver e Volition hanno annunciato che Saints Row è ufficialmente entrato in fase gold. Ciò mantiene il gioco sulla buona strada per la data di rilascio del 23 agosto. Entrare in fase gold significa che lo sviluppo principale di un gioco è stato completato e che un gold master è stato inviato ai titolari della piattaforma, in questo caso Sony, Microsoft ed Epic, per la certificazione.

Recentemente per il gioco sono stati resi disponibili i requisiti minimi di sistema per la versione PC tramite Epic Games Store. I requisiti supportano 8 GB di RAM, schede grafiche con 4 GB di RAM e CPU Intel Core i3 3240/Ryzen 3 1200. Il creatore di personaggi Boss Factory di Saints Row è stato lanciato a giugno su tutte le piattaforme. The Boss Factory consente ai giocatori ai personaggi in modo approfondito. Di seguito una panoramica del titolo tramite Epic Games Store:

Siamo a Santo Ileso, una vivace cittadina immaginaria nel Sudovest degli Stati Uniti. In un mondo in cui il crimine dilaga, un gruppo di giovani amici intraprende la sua avventura illegale per conquistare la vetta partendo da zero.

Formate i Saints e diventate i capi, al fianco di Neenah, Kevin ed Eli. Insieme affronterete i Panteros, gli Idols e la Marshall, costruirete il vostro impero per le strade di Santo Ileso e vi batterete per dominare la città. In fin dei conti, Saints Row è la storia della nascita di una nuova attività imprenditoriale, solo che gli affari di cui si occupano i Saints sono del tutto illegali. La tentacolare Santo Ileso fa da sfondo a un folle palcoscenico in cui si susseguono crimini elettrizzanti, losche faccende e missioni mozzafiato: dovrete sparare, guidare e addirittura volare per giungere in cima.

Saints Row è in arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.