Destiny 2: un trailer presenta l’evento ” Soltice”

Destiny 2 ha ricevuto un corposo aggiornamento non molto tempo fa ( trovate il nostro articolo dedicato a questo indirizzo) e da ieri, 19 luglio, è cominciato ufficialmente l’evento” Soltice” che include svariate ricompense tra cui un armatura ed un leggendario cannone portatile di stasi.

Nello specifico i giocatori troveranno Eva Levante che inviterà i guardiani ad una festa da lei organizzata; l’evento, come già detto in precedenza, parte il 19 luglio e sarà disponibile fino al 9 agosto ( per qualsiasi informazioni aggiuntiva visitare il sito ufficiale del gioco a questo indirizzo).

Fulcro principale dell’evento è l’attività denominata Bonfire Bash, in cui i giocatori dovranno respingere ondate di nemici al fine di potenziare la propria armatura. Insomma, sono davvero tantissime le novità di questo evento e sicuramente i giocatori ne trarranno un grandissimo divertimento. Restiamo sintonizzati sulla questione!