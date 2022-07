Total War Warhammer III: Champions of Chaos arriva il 23 agosto

Dopo le fazioni di Immortal Empires, il 23 agosto arriva per Total War Warhammer III il nuovo DLC Champions of Chaos. Questo pacchetto lord è degno di un campione e introduce ben quattro nuovi Lord leggendari dei Guerrieri del Caos, ciascuno dei quali è allineato con uno dei quattro funesti dei del Caos. Intraprendete campagne all’insegna della distruzione con nuove dinamiche di gioco, create scompiglio con oltre cinquanta nuove unità sul campo di battaglia e godetevi contenuti gratuiti come la modalità campagna su scala mondiale Imperi immortali. Di seguito una panoramica del nuovo DLC in arrivo:

Quattro nuovi Lord leggendari del Caos : i Campioni del Caos hanno scalato rapidamente i ranghi grazie alle loro gesta efferate e hanno ottenuto il favore dei quattro dei oscuri. Il primo ad essere rivelato è Azazel, Principe della Dannazione . Rappresenta il tormento dell’umanità da tempo immemore, e i suoi costanti atti di devozione e dissolutezza gli assicurano un posto speciale agli occhi di Slaanesh, il dio del Caos amante degli eccessi e dell’edonismo .

Una nuova campagna: nell'antica città-arena di Zanbaijin, i servi degli dei del Caos si scontrano da millenni, e le anime di coloro che cadono in battaglia vengono sigillate nell'Altare della battaglia. In quanto Campioni del Caos, dovrete guadagnarvi l'attenzione del vostro signore con spargimenti di sangue e rituali, per poi conquistare il potere arcano.

Recluta eroi leggendari, raduna potenti eserciti e crea un impero leggendario nell’avvincente campagna a turni. Scendi in campo e comanda le tue forze in battaglie in tempo reale ricche di dettagli e spettacoli strabilianti. Total War: WarHammer III è la conclusione catastrofica della trilogia. Raduna le tue forze ed entra nel contorto Regno del Caos. Conquisterai i tuoi Demoni… o li comanderai?

Total War Warhammer 3 è disponibile per PC tramite Steam, Epic Games Store e Game Pass.