Return to Monkey Island si mostra in un nuovo video

Dave Grossman e Ron Gilbert sono gli sviluppatori del chiacchieratissimo Return to Monkey Island; il titolo non ha una vera e proprio data di uscita ma ciò che è stato dichiarato è che vedrà la luce alla fine dell’anno corrente. Nel frattempo però sono stati rilasciati vari spezzoni del gameplay ed ora, ne è arrivato uno nuovissimo di zecca tramite Twitter.

A condividere il video tramite post sulla famosa piattaforma è LaDave Grossman, il tweet recita quanto segue:

Lo strano uomo in questione altri non è che Threepwood; viene mostrata una vasta area portuale, una nave attraccata e quello che sembra essere un pub. Vi lasciamo il tweet con il video incorporato in fondo a questo articolo. Per quanto riguarda il titolo; come accennato in precedenza, non abbiamo una vera e propria data di rilascio ma solo una generica finestra di lancio; tuttavia però trovandoci ad aver già superato la prima metà dell’anno non è difficile ipotizzare che questa verrà svelata al più presto. Restiamo sintonizzati sulla questione; nel frattempo però lo sapevate che è ufficialmente cominciato l’evento ” Soltice” per Destiny 2? Trovate il nostro articolo dedicato a questo indirizzo.

New surveillance video for #MonkeyIslandMonday! Strange man seen striding purposefully on Melee dock, ignoring the pelicans and bar as though he had somewhere to be, some devilish puzzle to solve… @grumpygamer have you seen this? pic.twitter.com/Hplm9h9IHc

— LeDave Grossman (@phrenopolis) July 18, 2022