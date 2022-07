Sonic Frontiers: trapelata possibile data di rilascio

SteamDB si tiene sempre aggiornato per quanto riguarda il titolo di prossima uscita Sonic Frontiers; e questa volta pare abbia rivelato qualcosa di davvero grosso, parliamo infatti di quella che potrebbe essere una data di rilascio, o per lo meno indicativa. Questa scoperta proviene da un’attenta analisi dell’app di gioco, il database ha infatti registrato un cambiamento della data di provvisoria dall’1 settembre all’8 novembre; cioè che rende la notizia piuttosto attendibile è il fatto che la data sarebbe in linea con una fuga di notizie proveniente da PlayStation stessa che aveva annunciato l’uscita del gioco a novembre.

Tuttavia queste non sono le uniche modifiche apportate all’app, abbiamo infatti cambiamenti come Steam Achievements, supporto per controller completo e persino supporto per Steam Cloud. Importante sottolineare che queste non sono altre che voci e vanno trattate in quanto tale; fino a che non vi è ufficialità nella notizia bisogna prendere queste cose con le pinze, anche perché i fan si erano già visti preoccupati dal fatto che Sonic potesse in qualche modo cedere alla pressione vista l’uscita in concomitanza con God Of War Ragnarok. Non ci resta che aspettare una dichiarazione ufficiale che possa smentire o confermare quanto dichiarato.Ufficialmente il titolo uscirà nel 2022 per PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Restiamo sintonizzati; nel frattempo però lo sapevate che Return to Monkey Island si mostra in un nuovo filmato?