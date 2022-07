Final Fantasy X series vende oltre 20 milioni di copie

Le spedizioni totali in tutto il mondo e le vendite digitali per la serie Final Fantasy X, hanno superato i 20,8 milioni di unità, ha confermato Square Enix. Nell’ottobre 2013, Square Enix aveva annunciato che la serie aveva venduto oltre 14 milioni di copie. Dal momento che questo era prima del rilascio iniziale della versione Remaster in HD, si può presumere che la raccolta rimasterizzata comporti i 6,8 milioni di unità aggiuntive.

Square Enix ha annunciato che un nuovo spettacolo kabuki dedicato al titolo sarà eseguito all’IHI Stage Around Tokyo nella primavera del 2023 come parte del 35° anniversario della serie Final Fantasy. Gli artisti includono Onoe Kikunosuke, Nakamura Shidou, Onoe Matsuya, Baishi Nakamura, Mantaro Nakamura, Yonekichi Nakamura, Nakamura Shikan, Kichitaro Kamimura, Shinobu Nakamura, Bando Hikosaburo e Bando Yajuro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Final Fantasy X racconta la storia di Tidus, un campione di Blitzball che, con l´aiuto della bellissima invocatrice Yuna, tenta di salvare il mondo da un ciclo infinito di distruzione causato da una terribile minaccia nota solo con il nome di Sin. Final Fantasy X-2 vi riporta a Spira due anni dopo l’inizio del Bonacciale eterno. Yuna diventa una cacciasfere e parte insieme alle amiche Rikku e a Paine per un viaggio intorno al mondo per cercare di scoprire il significato di un misterioso filmato registrato in una sfera. Basato sulle versioni internazionali dei giochi finora pubblicati solo in Giappone e in Europa, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster dà la possibilità ai fan vecchi e nuovi di riscoprire questi classici senza tempo.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.