Xenoblade Chronicles 3: prima dell’uscita Need Games! gli dedica due appuntamenti live

Xenoblade Chronicles 3 è un titolo di prossima uscita molto atteso dai fan; proprio per questo Need Games! ,casa editrice italiana di Giochi di Ruolo e Giochi da Tavolo, gli dedica due appuntamenti in live, il 21 ed il 28 luglio. Il tutto si svolgerà sul canale Twitch ufficiale dell’azienda in compagnia di Froz3n, uno dei creator Nintendo più attivi del momento.

Le live in questione saranno molto particolari perchè gli utenti potranno compilare delle schede personaggio per FABULA ULTIMA, il gioco di ruolo di Need Games! volto proprio ad omaggiare i protagonisti del videogioco; tutti i contenuti realizzati saranno poi pubblicati sul sito ufficiale dell’azienda! Ecco nel dettaglio gli appuntamenti:

21 luglio ore 17.00 : si giocherà a XC Definitive Edition e XC 2. Le schede personaggio saranno su Shulk, protagonista del primo capitolo, e Pyra. Inoltre durante questa live saranno svelati parecchi retroscena per quanto riguarda il titolo.

: si giocherà a XC Definitive Edition e XC 2. Le schede personaggio saranno su Shulk, protagonista del primo capitolo, e Pyra. Inoltre durante questa live saranno svelati parecchi retroscena per quanto riguarda il titolo. 28 luglio ore 17.00: verranno approfonditi due personaggi che avranno un importante ruolo nel titolo di prossima uscita, Noah e Miyo.

Insomma gli appuntamenti saranno davvero entusiasmanti e ricchi di divertimento per i fan; il titolo è davvero attesissimo dai fan i quali non dovranno aspettare molto visto che l’uscita è prevista per il prossimo 29 luglio. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che abbiamo un nuovissimo video per Return to Monkey Island? Trovate il nostro articolo dedicato qui.