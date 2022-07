Syberia series: Microids festeggia il 20° anniversario e il lancio del suo nuovo blog

Microids celebra il 20° anniversario della serie Syberia creata da Benoît Sokal, e il lancio di Syberia: The World Before, Microids con un nuovo video esclusivo. Inoltre Microids Backstage è live, questo blog dietro le quinte dedicato a tutti i progetti in fase di sviluppo offrirà regolarmente anteprime, interviste e contenuti esclusivi. Per omaggiare alla saga di Syberia, il primo post del blog è dedicato a questa IP videoludica di culto. Di seguito la dichiarazione di Elliot Grassiano, fondatore e COO di Microids:

A metà degli anni ’90, l’incontro tra Benoît Sokal e Microids ha dato vita ad

Amerzone: The Explorer’s Legacy. Accolto con entusiasmo da giocatori e critica per l’audacia, lo scenario e le meccaniche di gioco avanzate, questo gioco ha permesso a Benoît di continuare a sviluppare i suoi universi narrativi in un media tutto nuovo. Per 20 anni, è stato un grande onore poter offrire ai giocatori di tutto il mondo un viaggio unico nel mondo creato da Benoît, attraverso le numerose iterazioni della serie Syberia. Oggi, tutti i nostri pensieri sono rivolti a questo artista di incredibile talento, scomparso nel 2021, così come a sua moglie Martine e ai suoi figli Hugo e Jules, senza i quali nessuno di questi progetti sarebbe stato possibile. Riteniamo importante offrire ai fan di Syberia questo video che evidenzia i momenti più importanti di questa saga di videogiochi di culto.



Tuffatevi nell’universo creato da Benoît Sokal con l’ultimo capitolo della famosa serie

Syberia. In questa nuova avventura, vestite i panni di Kate Walker e Dana Roze, due

donne capaci di smuovere le montagne per scoprire i più profondi misteri sepolti.

Syberia: The World Before arriverà alla fine del 2022 in edizione limitata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Inoltre, sarà disponibile una speciale collector’s edition per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.