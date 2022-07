Corsair annuncia i monitor XENEON 32UHD144 e XENEON 32QHD240

Corsair, leader mondiale nella produzione di componenti per gamer, annuncia ufficialmente due nuovi monitori:XENEON 32UHD144 e XENEON 32QHD240. I due prodotti hanno la peculiarità di possedere non solo un design di qualità particolarmente elegante, ma anche una tecnologia volta a rendere l’esperienza di gioco più di qualità attraverso una spettacolare risoluzione UHD 4K o QHD con una frequenza di aggiornamento incredibilmente fluida a 240 Hz.

Le immagini avranno una resa in 4K offerte da un display ultrasottile da 32 pollici 3840×2160 IPS LED di XENEON 32UHD144, che si va ad incastrare ed implementare perfettamente con la tecnologia Quantum Dot. Una particolare attenzione è stata posta anche ai colori, gli schermi infatti, grazie ad una nuova tecnologia sono grado di offrire un’ampia gamma di luminosità e di colori, per offrire un maggiore dettaglio sia nelle scene più scure che in quelle più luminose.

Infine è importante sottolineare che entrambi i monitor sono certificati AMD FreeSync Premium e sono compatibili con NVIDIA G-SYNC, così da sincronizzare l’immagine con la scheda grafica. I monitor sono già disponibili per l’acquisto e per farlo basta visitare il sito ufficiale dell’azienda. Non ci resta che approfittarne; restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Need Games! ha organizzato due eventi live streaming in occasione dell’uscita di Xenoblade Chronicles?