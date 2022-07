Capcom sarà alla San Diego Comic Con

La lista delle prossime uscite di Capcom sembra assolutamente ricca, con una serie di nuovi giochi importanti che verranno lanciati nel corso del prossimo anno. Nelle scorse settimane abbiamo dato un’occhiata approfondita ad alcuni di essi, ma sembra che tra non molto ce ne saranno altri in cui immergersi.

Recentemente, su Twitter, Capcom ha fornito nuovi dettagli per il suo panel al San Diego Comic Con che si terrà in settimana. Chiamato “World of Capcom”, il panel si terrà venerdì 22 luglio alle 21:45 italiane e, cosa interessante, sarà condotto da Maggie Robertson, la voce di Lady Dimitrescu di Resident Evil Village.

A questo proposito, Resident Evil Village sarà uno dei giochi che Capcom porterà al panel, quindi potremmo ricevere un nuovo aggiornamento sulla sua imminente Winters’ Expansion. Capcom porterà anche Exoprimal e Monster Hunter Rise: Sunbreak, tra gli altri. Resta da vedere se Resident Evil 4 e Street Fighter 6 saranno presenti.

Naturalmente, ci occuperemo di tutti i nuovi dettagli che emergeranno dal panel, quindi rimanete sintonizzati.

Our World of Capcom Panel at #SDCC will take place on July 22 at 12:45PM PT in Room 6BCF and will be hosted by Maggie Robertson (@maggiethebard), the voice of Lady Dimitrescu!

☑️ Exoprimal

☑️ Monster Hunter Rise: Sunbreak

☑️ Resident Evil Village Gold Edition

☑️ …and more! pic.twitter.com/Q3k6t4Qp8S

— Capcom USA (@CapcomUSA_) July 19, 2022