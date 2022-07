Shattered Heaven arriverà nel Q4 su Steam

Il publisher globale Leonardo Interactive è fiero di annunciare che il suo nuovo emozionante deck-building roguelike GdR Shattered Heaven, arriverà in Early Access su PC nel corso del Q4 2022. Shattered Heaven sarà il nuovo titolo della divisione interna legata allo sviluppo della compagnia, Leonardo Production, e sarà pubblicato da Leonardo Interactive.

Ambientato in un universo dark fantasy, Shattered Heaven combina il gameplay classico dei card game e roguelike con elementi di GdR e deck-building per creare un emozionante esperienza narrativa con vaste possibilità di rigiocabilità, grazie alla sua struttura di storytelling ramificata. Livelli generati in maniera procedurale e un sistema di crafting dettagliato si uniscono all’appassionante avventura influenzata dalle scelte del giocatore, a cui si aggiunge uno stile artistico sviluppato a mano ispirato alle opere lovecraftiane.

Leonardo Caltagirone, fondatore di Leonardo Interactive, ha dichiarato:

Sono emozionato di poter finalmente rivelare il nostro nuovo titolo sviluppato internamente: Shattered Heaven. Abbiamo lavorato senza sosta dietro le quinte qui a Leonardo Production per mostrarvi la nostra visione di questo titolo e, seguita dal grande successo della campagna Kickstarter, abbiamo costruito una community solida e feedback che ci aiutano a rifinire il nostro lavoro. Crediamo che Shattered Heaven offra un’esperienza emozionante e avvincente e non vediamo l’ora che i nostri fan possano unirsi a noi in questo viaggio.

Ecco ulteriori dettagli sul gioco: