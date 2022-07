Cult of The Lamb: il nuovo trailer mostra i personaggi

Devolver Digital e Massive Monster hanno pubblicato un nuovo trailer di Cult of The Lamb, action, ma anche gesntionale in cui protagonista è il Sommo Agnello che deve diffondere il verbo dell’Ombra che Attende. In questo nuovo filmato vengono mostrati i vari personaggi che il protagonista andrà ad incontrare nei dungeon, e che lo aiuteranno a far prosperare il proprio culto.

Nel filmato si vedono quindi:

Ratau, un tempo vascello della red crown e ora guida e mentore dell’agnello protagonista. Il filmato mostra anche il mini game Knucklebones che si può fare con lui.

Clauneck, che custodisce le carte dei tarocchi che migliorano alcune caratteristiche del protagonista in ogni run nei dungeon, e che ogni volta ve ne farà scegliere uno tra due.

Kudaai, venditore di armi e maledizioni, da cui se ne può scegliere solo una delle tre che offre.

Helob, collezionista di creature, che vi darà quelle che intrappola in cambio di monete.

The Fisherman, che vi mostrerà la strada del Pilgrim’s Passage e con cui potrete pescare.

Questi sono solo alcuni dei personaggi che si incontreranno durante l’avventura.

Avventura che sarà disponibile dall’11 agosto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Lasciandovi al nuovo filmato qui sotto vi rimandiamo anche, qualora lo vogliate, al nostro provato della prima sezione di gioco di Cult of The Lamb.