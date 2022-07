Xbox Series e Xbox One: arriva Discord

Microsoft ha annunciato l’arrivo di Discord su Xbox One e Xbox Series X/S. La chat vocale arriva da oggi per utenti Xbox Insider selezionati, e sarà presto disponibile per tutti. Sarà dunque possibile chattare con chiunque su Discord tramite canali vocali o chiamate di gruppo direttamente dalla console, rendendo più semplice la connessione con gli amici su dispositivi mobile, Xbox e PC.

Qui sotto alcuni dettagli tramite il sito ufficiale Xbox Wire:

Esperienza audio semplificata

L’aggiornamento di oggi abilita una funzione molto richiesta: Discord Voice sulle console Xbox consente di parlare con gli amici e la comunità mentre si gioca ai propri giochi preferiti. Avete in programma qualche round di azione multigiocatore in Halo Infinite con i vostri amici sia su console che su PC? Esplorate nuovi biomi con i vostri amici in Minecraft? Avete visto che stanno già giocando a un gioco che supporta il cross-play? Collegatevi al loro canale vocale e chattate mentre giocate.

Mentre giocate sulla vostra console, potrete vedere chi è presente nella chiamata e sta parlando. Potrete anche regolare l’audio e passare dalla voce di Discord alla chat di gioco di Xbox.

Collegare l’account Discord alla Xbox

Per iniziare, aprite la guida premendo il pulsante Xbox sulla console, quindi andate su Party e chat e fate clic su Prova Discord Voice su Xbox. Verrà visualizzata un’opzione per scansionare un codice QR. Il codice QR vi porterà alle app Discord e Xbox per connettervi e impostare un collegamento bidirezionale tra il vostro account Discord e Xbox. Se avete già collegato il vostro account Discord alla Xbox, dovrete effettuare un nuovo collegamento. Per collegare l’account Discord è necessario avere almeno 13 anni e possono essere applicati altri controlli parentali.

Schermata di collegamento dell’account Discord Xbox

Una volta che l’account Discord è collegato a Xbox, è possibile entrare in un canale in cui si desidera parlare utilizzando Discord come si farebbe normalmente. Nell’app mobile di Discord, verrà visualizzata una nuova opzione per unirsi a Xbox. A questo punto, per trasferire la chat vocale dall’account Discord alla Xbox è necessaria l’app Xbox. Se l’avete installata, l’app Xbox si avvierà e vi permetterà di collegare la chat vocale di Discord alla vostra console Xbox Series X|S o Xbox One. Gli standard di sicurezza di Discord saranno applicati quando si chatta su console Xbox con Discord Voice.

Cosa ci aspetta e come partecipare

L’aggiornamento di oggi inizierà ad essere distribuito a selezionati Xbox Insider e si espanderà ad altri nelle prossime settimane.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che la chat vocale era arrivata a febbraio a anche su PlayStation.