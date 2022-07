Alfred Hitchcock Vertigo: annunciata data per console e versione fisica

Dopo il suo debutto su PC lo scorso dicembre, Alfred Hitchcock Vertigo è pronto ad arrivare su console, anche in versione fisica. Microids ha infatti annunciato che l’avventura sviluppata da Pendulo Studios arriverà il 27 settembre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che potete vedere in fondo alla notizia.

La Limited Edition include:

L’edizione standard del gioco per PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S o Nintendo Switch.

L’artbook ufficiale di 48 pagine The Art of: Alfred Hitchcock- Vertigo e la sua versione digitale

La colonna sonora originale digitale del gioco, composta da Juan Miguel Martín Muñoz (Blacksad, Yesterday Origins)

Questo una breve descrizione del gioco :

Lo scrittore Ed Miller è uscito illeso da un incidente d’auto nel Brody Canyon, in California. Anche se nessuno è stato trovato all’interno dell’auto, Ed è sicuro che stesse viaggiando con sua moglie e sua figlia. Traumatizzato da questo evento, inizia a soffrire di forti vertigini. Quando inizierà la terapia, cercherà di scoprire cosa è realmente accaduto in quel tragico giorno.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Alfred Hitchcock Vertigo pubblicato per l’occasione da parte di Microids.