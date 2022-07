Sword and Fairy Together Forever: trailer di eroi e nemici

Lo sviluppatore e publisher indipendente Eastasiasoft Limited ha pubblicato oggi un nuovo trailer per l’action-gdr basato sulla mitologia cinese, Sword and Fairy Together Forever. Il trailer Heroes & Villains mostra il cast di personaggi che vi accompagneranno nel vostro viaggio e quelli che cercheranno di sventare i vostri piani. Il gioco uscirà su PlayStation 5 e PlayStation 4 in Nord America, Europa e Australia il 4 agosto.

Sword and Fairy: Together Forever è stato originariamente sviluppato da Softstar Technology. Eastasiasoft Limited pubblicherà il gioco in formato digitale in Occidente. Questa nuova versione del gioco per console conterrà quattro abiti esclusivi e l’aspetto di un’arma non disponibile nella versione originale per PC. Sono in preparazione anche edizioni fisiche per PS5 e PS4 negli Stati Uniti e in Europa, con ulteriori dettagli che saranno annunciati a breve. Qui sotto potete vedere il nuovo trailer.