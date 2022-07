FIFA 23 arriva il 30 settembre, ecco il reveal trailer

Come da programma, oggi 20 luglio EA Sports ha mostrato il primo trailer di FIFA 23, prossimo capitolo della serie calcistica in arrivo il 30 settembre 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Stadia e che includerà la tecnologia HyperMotion2 (non su PS4 e Xbox One), le squadre di club femminili, la FIFA World Cup maschile e femminile, le funzionalità cross-play e altro ancora. Il filmato, più indirizzato verso il montaggio e le azioni spettacolari, ma con qualche sezione gameplay (tra contrasti e coccodrillo dietro la barriera), mostra in azione le varie star, tra cui non potevano mancare i due atleti in copertina, Kylian Mbappe e Sam Kerr.

Preordinando la FIFA 23 Ultimate Edition si potrà avere accesso al gioco con tre giorni di anticipo a partire dal 27 settembre 2022, insieme a bonus pre-ordine, tra cui un FUT Hero FIFA World Cup non scambiabile se si effettua il pre-ordine entro il 21 agosto, un oggetto giocatore Ones To Watch non scambiabile, 4600 FIFA Points e molto altro ancora.

Ecco i dettagli completi sulla data di uscita di FIFA 23:

EA Play Early Access Trial: 27 settembre 2022

Accesso EA Play Pro Ultimate Edition (PC): 27 settembre 2022

FIFA 23 Ultimate Edition: 27 settembre 2022

FIFA 23 Standard Edition: 30 settembre 2022

Il sito ufficiale mostra anche la roadmap di ciò che verrà mostrato nei prossimi giorni:

Nuove feature gameplay: 27 luglio

Hypermotion2: 27 luglio

Modalità carriera: primo agosto

Matchday Experience: 5 agosto

Pro Clubs e Volta: 8 agosto

FIFA Ultima Team: 11 agosto

Qui sotto potete vedere il reveal trailer, dal titolo “The World’s Game”.