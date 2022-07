Rocket League: arriva la Nike Air Zoom Mercurial

Psyonix e Nike hanno stretto una partnership per portare la nuova scarpa da calcio Nike Air Zoom Mercurial in Rocket League, dopo il suo debutto nei negozi e sui campi di tutto il mondo.

Il bundle Nike Air Zoom Mercurial è ora disponibile all’interno del gioco, e comprende tre adesivi per l’Octane (Nike Air Zoom Mercurial Rosa, Verde e Giallo) e le ruote Nike Air Zoom Mercurial. Inoltre, è disponibile il banner giocatore gratuito.

Per celebrare il lancio dei contenuti di gioco, il 22 luglio alle 19:00 ora italiana si terrà il torneo Nike Air Zoom Mercurial Invitational. Ospitati da Musty, Retals e Roll Dizz, quattro squadre da tre si sfideranno in un girone a eliminazione singola per incoronare un vincitore finale. Le squadre saranno composte da un giocatore professionista della Rocket League Championship Series (RLCS) e da due content creator. Per seguire l’azione dal vivo, sintonizzatevi sul canale Twitch di Musty il 22 luglio.

Il bundle Nike Air Zoom Mercurial è disponibile dal 20 al 26 luglio per 1100 crediti e per ulteriori informazioni sul bundle e sul Nike Air Zoom Mercurial Invitational, potete vedere il post sul sito ufficiale.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione, che mostra il nuovo bundle. Vi ricordiamo infine che la settimana scorsa, Rocket League aveva celebrato il 60esimo anniversario di James Bond.