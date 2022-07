Bruce Straley: l’ex-director Naughty Dog fonda Wildflower Interactive

Bruce Straley, director di Uncharted 2: Among Thieves, The Last of Us e Uncharted 4: A Thief’s End, che ha lasciato Naughty Dog nel settembre 2017, ha annunciato di aver fondato Wildflower Interactive, un nuovo studio di videogiochi. L’annuncio arriva tramite un video, che potete vedere in fondo alla notizia, e dove Straley dice:

“Nel 2017 ho lasciato l’industria non essendo sicuro di voler ancora creare giochi, ma più stavo lontano, più continuavo a pensare a questo medium, a tutto ciò che doveva essere fatto e a tutto ciò che volevo ancora fare. E questa idea continuava a seguirmi. Così ho preso alcuni amici e abbiamo iniziato a prototipare. E l’idea ha cominciato a diventare buona. Ha iniziato a diventare di nuovo emozionante! E ho capito che dovevo fare questo gioco. Ma se voglio realizzare questo gioco, devo costruire una squadra. E se costruisco una squadra, devo costruire una società. E se vogliamo farlo, dobbiamo farlo nel modo giusto”.

Straley ha poi continuato:

“Deve essere inclusiva, equa e collaborativa. Piena di persone dal cuore grande che vogliono crescere sia professionalmente che personalmente. La cultura deve essere iterativa come il modo in cui creiamo i giochi. Quindi, lo stiamo facendo! Sono entusiasta di annunciare la nostra nuova società, Wildflower Interactive! E abbiamo un partner entusiasmante che sostiene ciò che stiamo facendo e ci aiuterà a raggiungere il pubblico più ampio possibile. Abbiamo già un team straordinario, con cui sono orgoglioso di poter lavorare ogni giorno. E abbiamo bisogno di altre persone fantastiche, quindi stiamo assumendo. Unitevi a noi. Sentite, fare questo è molto strano per un nerd dei videogiochi come me, ma sono super entusiasta dall’annuncio e sono super entusiasta di quello che stiamo costruendo qui”.

Lo staff di Wildflower Interactive comprende:

Almudena Soria Sancho – Animazione

Wouter Gort – Arte

Eyton Zana – Arte, libero professionista

Doug Holder – Design

Bruce Straley – Director| Studio

Arno Azar – Design

Nicholas Lance – Design

Liz Fiacco – Design

Vivian Alcala – Produzione

Cosmo Fumo – Programmazione

Ole Ciliox – Programmazione

Oltre ai lavori fatti da Straley con Naughty Dog, lo staff ha lavorato a titoli come Call of Duty, Pathless, Abzu e Kena: Bridge of Spirits.

Chi fosse interessato a entrare nella società può visitare la pagina dedicata alle lavori.

Qui sotto potete vedere il video in cui Bruce Straley annuncia il nuovo studio.