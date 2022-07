Ys VIII Lacrimosa of Dana: ecco data di uscita PS5 e Story Trailer

Nihon Falcom e NIS America, rispettivamente sviluppatore ed editore, hanno annunciato una data di rilascio per Ys VIII: Lacrimosa of Dana per PlayStation 5. Il videogioco di ruolo d’azione sarà rilasciato su console Sony di nuova generazione il prossimo 18 novembre.

L’annuncio del titolo arriva attraverso uno spettacolare Story Trailer (che vi rilasciamo in fondo a questo articolo) che ci mostra, a grandi linee, grafica e dinamiche di gioco. Di seguito vi rilasciamo la sinossi ufficiale:

Quando Adol si risveglia bloccato su un’isola maledetta, lui e gli altri passeggeri

naufraghi costruiscono un villaggio per sopravvivere e cercare una

via d’uscita dall’isola. Nel frattempo, Adol inizia a sognare una misteriosa fanciulla

dai capelli blu…qual è la sua identità e quali segreti nasconde?

Le premesse sono davvero interessanti e non resta che aspettare il rilascio effettivo del gioco per vedere la resa su console di ultima generazione Sony. Restiamo sintonizzati.