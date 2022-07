Yu-Gi-Oh! Master Duel inaugura il Festival Extra Zero, evento a tempo limitato caratterizzato da una speciale restrizione: nessun Extra Deck. Il nuovo Festival Extra Zero è contraddistinto da un regolamento unico che impedisce ai Duellanti l’utilizzo di carte Extra Deck. In altre parole, si può usare solo il proprio Main Deck. Durante l’evento dovrete ideare nuove strategie rinunciando ad alcune delle vostre carte più potenti. Riuscirete a superare la sfida e a conquistare la vittoria anche senza carte extra?

Le medaglie ottenute durante il Festival Extra Zero permetteranno di sbloccare ricompense speciali, tra cui gemme, accessori e altro ancora. Vincitori e vinti, tutti guadagneranno medaglie – ma solo se porteranno a termine il Duello. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale di Yu-Gi-Oh! qui. Con oltre 40 milioni di download in tutto il mondo, Yu-Gi-Oh! Master Duel è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Collezionate più di 10.000 carte ripercorrendo oltre due decadi di storia del Duello e costruite i vostri Deck personali. Prendete parte in prima persona o siate spettatori di entusiasmanti Duelli, magistralmente renderizzati in 4K, con animazioni strabilianti e una colonna sonora mozzafiato. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Finalmente, il gioco di carte digitali Yu-Gi-Oh! che stavate aspettando. L’edizione definitiva del gioco di carte competitivo che si è evoluto per oltre 20 anni. Duellate ai massimi livelli contro i Duellanti di tutto il mondo.

Yu-Gi-Oh! è un manga popolare creato da Kazuki Takahashi ed è stato serializzato su WEEKLY SHONEN JUMP di SHUEISHA Inc. dal 1996. Konami Digital Entertainment Co., Ltd. fornisce un Gioco di Carte Collezionabili (TCG) e giochi per console, basati su Yu-Gi-Oh! creato dal manga originale, che è stato apprezzato in tutto il mondo.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è disponibile gratuitamente per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.