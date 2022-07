Project Stryker Facility apre ufficialmente le porte a Dublino

Project Stryker Facility è un progetto innovativo che permette di trasformare le produzioni di eSport su scala globale. Questo avviene grazie ad un’idea che, da stessa ammissione degli organizzatori, concettualmente era talmente grande da sembrare, all’inizio, impossibile; come tutte le cose ambiziose d’altronde. Ma questa idea è finalmente diventata realtà.

Trattasi infatti del primo di tre centri di trasmissione remota ( RBC) che farà da hub di trasmissione centrale per le produzioni di eSport in diretta regionali e internazionali su tutti e tre i titoli di eSport di Riot: l’eSport di League of Legends (LoL Esports), l’eSport di VALORANT, e l’eSport di Wild Rift. Le trasmissioni in diretta che si svolgono in ogni angolo del pianeta possono essere inviate al centro di Dublino, dove vengono poi elaborate e trasmesse ai fan di tutto il mondo. Ecco quanto dichiarato al riguardo da John Needham, Presidente degli eSport di Riot Games:

Oggi è un giorno davvero straordinario per Riot Games e per il futuro degli eSport.Da quando era solo un concetto visionario, Project Stryker ha fatto molta strada nei suoi tre anni di sviluppo, fino a diventare un ambiente creativo all’avanguardia, che espande la presenza di Riot a Dublino e sottolinea i profondi legami della città con l’intrattenimento e l’innovazione. Non avremmo potuto scegliere una sede migliore per il quartier generale europeo di Project Stryker.

Importante sottolineare anche il valore culturale e storico della location scelta, si tratta infatti della ex Wright Venue di Swords, una delle località più iconiche di Dublino incentrate sull’intrattenimento ed, in qualche modo, questo progetto non fa altro che tenere fede alla natura stessa del luogo. Per quanto riguarda i progetti futuri, il prossimo RBC in fase di sviluppo si trova a Seattle e dovrebbe essere pronto entro il 2023; nel 2024 dovrebbe vedere la luce il terzo ed ultimo che si trova nell’Asia Pacifica.

Project Stryker Facility di Dublino ha realizzato il suo progetto internazionale la settimana scorsa con il Wild Rift Icons ed è al momento impegnato a supportare i VALORANT Masters 2 che si stanno svolgendo a Copenaghen.