Xbox annuncia la nuova iniziativa Power Her Dreams

Xbox ha annunciato una nuova iniziativa rivolta al mondo dello sport femminile, e non solo: Power Her Dreams, è questo il titolo di un nuovo video narrato da Vanessa Bryant, che vede protagoniste, tra le altre, le giocatrici di punta della WNBA Sabrina Ionescu (la prima cestista nella storia dell’NCAA a battere record importanti) e Rhyne Howard (la giocatrice più titolata nella storia della pallacanestro femminile del Kentucky). Il video evidenzia la determinazione, l’etica del lavoro e l’impegno di queste professioniste che raggiungono e realizzano i loro sogni unici. Con Power Her Dreams, Xbox invita i fan a condividere i loro sogni sul sito web dedicato a Power Her Dreams e a nominare uno dei due enti di beneficenza a cui Xbox destinerà una donazione, ovvero:

Mamba & Mambacita Foundation : un’organizzazione no-profit che si impegna a sostenere gli atleti e i bambini meno fortunati che praticano sport. Fondata in memoria di Kobe e Gianna “Gigi” Bryant .

un’organizzazione no-profit che si impegna a sostenere che praticano sport. Fondata in memoria di . Girls Who Code: un’organizzazione no-profit che si impegna a sostenere e incrementare il numero di donne nell’ambito dell’informatica.

Per ogni sogno condiviso all’interno del sito web Power Her Dreams tra il 20 luglio e il 30 settembre, Microsoft donerà 10 dollari alle organizzazioni no-profit sopra elencate. Ulteriori informazioni sull’iniziativa Power Her Dreams sono disponibili al Blog Post dedicato.