Marvel’s Midnight Suns: ecco la storia di Iron Man

Un nuovo trailer per l’imminente Marvel’s Midnight Suns presenta la storia di Iron Man. Il trailer ripercorre la storia completa del supereroe, comprese le sue origini nel lontano 1963. Recentemente è stato pubblicato un gameplay dove vengono rivelate le abilità del personaggio.

Creato da Stan Lee e Jack Kirby per il fumetto Tales of Suspense, Iron Man è stato originariamente creato per essere un industriale playboy che era anche un trafficante d’armi. Inizialmente Iron Man doveva essere odiato dai lettori, poiché all’epoca traeva profitto dalla Guerra Fredda in corso. Nel corso del tempo, il personaggio avrebbe cambiato idea sul suo modo di pensare e agire, diventando alla fine uno dei preferiti dai fan. Il video sottolinea inoltre che, indipendentemente dal periodo di tempo, alcuni dettagli delle origini di Iron Man sono sempre rimasti gli stessi. Sebbene il video approfondisca Iron Man e la sua storia, in realtà non ha nuovi filmati o dettagli per Midnight Suns della Marvel.

Il gioco avrà un hub centrale chiamato Abbey, dove Hunter può parlare con i compagni di squadra, cambiarsi d’abito, personalizzare gli alloggi, andare in giro con il loro segugio demoniaco Charlie e fare altre cose divertenti. Quando si tratta di azione, nonostante sia un rpg a turni, Midnight Suns offrirà un sacco di spettacolari azioni di supereroi piene di combo, esplosioni e caos distruttivo. Ogni eroe può usare tre diversi tipi di abilità: attacchi (infligge danni), abilità (concede potenziamenti ed effetti speciali) e mosse eroiche (e combo). Per usare quest’ultimo, prima devi accumulare punti di eroismo, una risorsa speciale, che si ottiene usando le abilità di base. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Il lancio di Marvel’s Midnight Suns è previsto per il 7 ottobre, in arrivo su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. In futuro è prevista anche una versione per Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.