OlliOlli World: ecco la nuova espansione

OlliOlli World riceve una corposa espansione,VOID Riders. Trattasi del tanto atteso crossover con OXENFREE; in cui i giocatori si ritroveranno coinvolti nell’avventura del rapimento alieno vestendo i panni di un volto davvero familiare, potendo fare kickflip attraverso i livelli impersonando Alex di OXENFREE e grindando al ritmo di un nuovissimo remix di “Beacon Beach” di scntfc, il Nikitch Dubby edit.

Tutto ciò che dovranno fare i giocatori per accedere a questa espansione è il seguente codice postale:MV32FR33; rilasciato durante una trasmissione di livestreaming.

L’espansione è disponibile per Console, PC, Mac, iOS e Android, ma OXENFREE II è già disponibile nelle wishlist di Nintendo, PlayStation e PC. Per avere ulteriori informazioni in merito basta visitare il sito ufficiale a questo indirizzo; restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che Project Stryker Facility apre ufficialmente le porte a Dublino?