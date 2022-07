Bail or Jail è finalmente disponibile su Steam

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia l’uscita del party game Bail or Jail, disponibile in tutto il mondo per PC tramite Steam. Fino al 27 luglio, i giocatori potranno usufruire di una campagna lancio e ottenere uno sconto del 20% sul prezzo finale. Con un gameplay ispirato a Guardie e Ladri, Bail or Jail vede fino a quattro giocatori collaborare e competere, per cercare di sfuggire alle grinfie del mostro o per catturare subdolamente le proprie vittime. Per tutte le informazioni su Bail or Jail visitate il sito ufficiale qui.

In Bail or Jail, un team di umani si scontra con un solitario mostro che sta dando loro la caccia. Il team umano dovrà scappare, nascondersi e utilizzare le lanterne per stordire temporaneamente il mostro ed evitare così la cattura. Il mostro, il cui unico scopo è catturare gli umani, ha la capacità di passare attraverso muri e altri ostacoli presenti sulla mappa per tendere imboscate alle sue vittime. Match dopo match, i giocatori impareranno a conoscere i diversi personaggi e capire quale meglio si adatta a ogni stage, sbloccheranno nuove abilità per le lanterne e sperimenteranno graduali modifiche del gameplay. I giocatori potranno entrare in-game da soli o condividere il PC con altri giocatori, fino a un massimo di quattro. La modalità Quick Match permetterà di unirsi a partite veloci con gli amici attraverso Discord. I giocatori potranno ottenere ricompense in-game come nuovi personaggi, lanterne, riconoscimenti e molto altro. Achievement Steam e carte collezionabili saranno presto aggiunte al gioco. Infine, saranno disponibili aggiornamenti post lancio che includeranno eventi a tempo limitato, nuove mappe e nuovi personaggi.

Il titotlo è originariamente uscito per Nintendo Switch come OBAKEIDORO! nel 2019, è sviluppato da FREE STYLE Inc. in collaborazione con Konami Digital Entertainment. Rispetto alla controparte uscita su Nintendo Switch, Bail or Jail vanta grafica migliorata, nuovi effetti sonori e maggior realismo nelle animazioni dei personaggi e nelle cut scene.