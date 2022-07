Azure Striker Gunvolt 3: ufficialmente annunciato per PC

Azure Striker Gunvolt 3 arriverà su console portatile Nintendo a partire dalla prossima settimana, il 28 luglio; ma le novità per quanto riguarda questo titolo a quanto pare non si fermano a questo. Infatti Inti Creates, sviluppatore del titolo, rilascerà il gioco per PC tramite Steam questo inverno. Ciò andrebbe a chiudere il cerchio dei ” rilasci” visto che la versione Xbox Series e Xbox One sarà disponibile a partire dal prossimo 2 agosto.

Il titolo è un platform davvero interessante che riesce a mixare perfettamente un’intrigante storyline con boss sempre più impegnativi; ma ecco, di seguito, la panoramica del gioco tramite la sua pagina Steam:

-Gioca nei panni della nuova star Kirin e del protagonista della serie Gunvolt mentre passi da uno all’altro al volo mentre conquisti i numerosi livelli e boss di Azure Striker Gunvolt 3 . Story Mode+ che mantiene l’azione emozionante ininterrotta dalla ricca storia. Una novità di Azure Striker Gunvolt 3 sono Impulsi immagine, evocazioni collezionabili ed equipaggiamento evocati dai ricordi di Gunvolt. Sono disponibili oltre 150 varietà da collezionare!

Caratteristiche principali

L’appassionante gioco di spade incontra i superpoteri della velocità della luce : vivi l’ esilarante azione 2D a modo tuo! Prendi il controllo dell’elegante azione con la spada di Kirin o dei devastanti poteri fulminei di Gunvolt per superare i livelli con abilità mozzafiato!

: vivi l’ esilarante azione 2D a modo tuo! Prendi il controllo dell’elegante azione con la spada di Kirin o dei devastanti poteri fulminei di Gunvolt per superare i livelli con abilità mozzafiato! L’emozionante storia distopica del prossimo futuro si svolge in tempo reale con “Story Mode+” : i personaggi parlano e scherzano senza interrompere il gioco grazie alla Story Mode+, che consente alle loro personalità di brillare e alla storia di svilupparsi senza diluire l’esperienza d’azione. Le voci in inglese completo sono disponibili insieme all’originale giapponese!

: i personaggi parlano e scherzano senza interrompere il gioco grazie alla Story Mode+, che consente alle loro personalità di brillare e alla storia di svilupparsi senza diluire l’esperienza d’azione. Le voci in inglese completo sono disponibili insieme all’originale giapponese! Nuove canzoni da “The Muse” Lumen riscaldano la battaglia – Metti in scena uno spettacolo con il tuo gameplay per guadagnare punti “Kudos” e l’idolo pop virtuale Lumen inizierà una sua esibizione, sostituendo la traccia del palco con una canzone pop vocale! Sette brani nuovi di zecca sono inclusi insieme a un’ampia selezione di brani classici della serie.

– Metti in scena uno spettacolo con il tuo gameplay per guadagnare punti “Kudos” e l’idolo pop virtuale Lumen inizierà una sua esibizione, sostituendo la traccia del palco con una canzone pop vocale! Sette brani nuovi di zecca sono inclusi insieme a un’ampia selezione di brani classici della serie. L’unione di Kirin e Gunvolt crea un nuovo potere: “Impulso immagine” – Raccogli oltre 150 tipi di “Impulsi immagine”, dando forma ai ricordi di Gunvolt. Impulsi immagine ti consentono di evocare compagni e rivali del passato di Gunvolt per attaccare, concedere abilità e altro ancora.

Non ci resta dunque che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte della casa sviluppatrice su una data precisa di uscita, restiamo sintonizzati. Nel frattempo però lo sapevate che OlliOlliWorld riceve una nuova espansione?