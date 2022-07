MultiVersus: trailer sulla cross progression e sul sistema di ricompense

Un nuovo trailer è stato rilasciato per il prossimo platform fighter MultiVersus. Il trailer si concentra sulla cross progression del gioco e sul sistema di ricompense. MultiVersus inizierà la sua open beta il 26 luglio . I progressi della beta verranno trasferiti anche nel gioco completo una volta terminato. La beta sarà disponibile gratuitamente su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One.

Il gioco farà guadagnare ai giocatori oro, permettendo di sbloccare il loro personaggio preferito. I personaggi possono essere provati gratuitamente prima di sbloccarli in laboratorio. Ci sarà anche una rotazione gratuita di personaggi che i giocatori potranno utilizzare per provare diversi eroi. L’oro può anche essere guadagnato completando sfide e giocando partite online. Insieme ai personaggi, l’oro può essere utilizzato anche per sbloccare bonus. Ogni personaggio permette di riscattare delle ricompense con cosmetici e bonus unici per loro. Per quanto riguarda le micro transazioni, i giocatori possono acquistare Gleamium con denaro reale. Glemium non può essere utilizzato per far salire di livello i personaggi o sbloccare i loro vantaggi. Il gioco non avrà nemmeno loot box. MultiVersus includerà anche un Battle Pass sia gratuito che a pagamento.

MultiVersus è un nuovissimo picchiaduro in stile platform free-to-play nel quale sarà possibile sfidarsi in match 2 vs 2 a squadre utilizzando a un cast di personaggi leggendari, in continua espansione. Tra questi ci sono Batman, Superman, Wonder Woman e Harley Quinn (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny e Taz il Diavolo della Tasmania (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom & Jerry (Tom & Jerry); Jake Il Cane e Finn L’umano (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); il gigante di ferro (Il gigante di ferro); una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog e molti altri in arrivo.

