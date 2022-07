Persona 5 Royal: non ci saranno aggiornamenti da PS4 a PS5

Persona 5 Royal è un titolo con un enorme successo; particolare ed unico nel suo genere, moltissimi fan aspettano di vederlo nella sua versione ” migliorata” per PS5 e in molti di loro si aspettavano che l’upgrade a console di nuova generazione fosse gratis per chi possiede già il gioco nella sua versione PS4. Ma non sarà così.

Ovviamente il titolo è già giocabile su PS5 tramite la compatibilità con la versione per PS4, tuttavia però i giocatori per godere appieno delle meraviglie grafiche del titolo nella sua versione nativa per PS5, dovranno acquistare il titolo nella versione nativa, anche se si possiede già il gioco e senza alcuno sconto.

Tutto ciò è ufficiale, è la stessa Atlus a specificarlo in una FAQ pubblicata sul sito web del gioco. Facile pensare a quanto questo fatto possa aver generato malcontento nel fandom, in special modo se si pensa che il modus operandi adottato fino ad ora da altre aziende era quella dell’upgrade totalmente gratuito. Sarà interessante vedere una possibile risposta di Atlus in merito; restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo però, lo sapevate che Azure Striker Gunvolt 3 è stato ufficialmente annunciato per PC?