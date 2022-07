Dragon Quest X Offline: dettagli sulla personalizzazione dei personaggi

Square Enix ha rilasciato nuove informazioni per Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline introducendo la personalizzazione del personaggio. Ricordiamo che il titolo uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 15 settembre in Giappone. Inoltre, il contenuto scaricabile dell’espansione Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline è stato posticipato dall’estate 2022 all’autunno 2022. Di seguito una panoramica:

In Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes offline, potete cambiare l’aspetto del vostro equipaggiamento e del protagonista a piacimento usando la magica arte sartoriale di My Coordination e le strutture del negozio di colorazione e del salone. Utilizzate My Coordination e le strutture della moda per cambiare il vostro stile. Con la magica arte sartoriale di My Coordination, potete cambiare l’aspetto dell’attrezzatura del protagonista. È semplice come selezionare il pulsante Il mio coordinamento dalla schermata Attrezzatura. La forza dell’attrezzatura che state attualmente indossando rimarrà la stessa, mentre cambierà solo l’aspetto.

Nella capitale Megistris del continente Puku Land c’è una struttura chiamata Coloring Shop, dove puoi cambiare i colori delle parti del vostro equipaggiamento. Combinando questo con My Coordination, puoi creare un aspetto originale tutto vostro. Nei saloni gestiti dal Gruppo Salon Felicia nel mondo Astoltia è possibile cambiare l’acconciatura, gli occhi e altro della protagonista. Ci sono saloni in ogni continente. Di seguito una panoramica del titolo:

Combattimento a turni

Il combattimento nel nuovo titolo di Dragon Quest utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.