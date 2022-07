Reverse Tower Defense Affogato: ecco il trailer del nuovo gioco di Befun Studio

Befun Studio ha annunciato ufficialmente il suo nuovissimo gioco di ruolo per PC. Revers Tower Defense Affogato ha una finestra di lancio fissata per un generico 2023 e sarà pubblicato da Spiral Up Games. Nonostante una finestra di lancio un poco lontana e vaga, la casa sviluppatrice ha annunciato anche che una demo sarà disponibile per il download il prossimo 29 luglio.

Il nome italiano ha una motivazione ben precisa e molto affascinante, le dinamiche di gioco infatti ruotano intorno alla vita di una strega; quest’ultima vive ad Arorua, una cittadina nella quale è possibile uscire solo di notte e dunque, di conseguenza, è popolata essenzialmente da creature delle tenebre. Compito della protagonista sarà quello di servire caffè e dolci ai clienti ( da qui affogato al caffè) e sarà suo compito scavare nelle loro menti e trovare soluzioni ” magiche” ai problemi li affliggono.

Il titolo sembra piuttosto innovativo e divertente, certo è necessario testarlo prima di dare un giudizio, restiamo sintonizzati sulla questione. Nel frattempo lo sapevate che non sono previsti upgrade gratuiti alla versione PS5 per Persona 5 Royal?