InFamous Second Son: disponibile il DLC Cole’s Legacy gratuitamente

Sucker Punch ha annunciato che il contenuto scaricabile Cole’s Legacy per inFamous Second Son è ora disponibile sul PlayStation Store . Precedentemente esclusivo per la Collector’s Edition, è disponibile gratuitamente in diverse regioni. In altre potrebbe essere richiesto un piccolo contributo a causa di “restrizioni locali”.

Lo sviluppatore sta anche lavorando per rilasciare l’outfit D.U.P. di Fetch per inFamous First Light (che in precedenza era un’esclusiva dei pre-ordini). La manutenzione dei server dei contenuti generati dagli utenti di inFamous 2 è stata completata. Questo è stato fatto per spostare questi server in una “nuova sede che li manterrà attivi e funzionanti ancora per un po’”. Anche se non saranno online per sempre, Sucker Punch si impegna a mantenerli attivi “finché ci saranno giocatori attivi”.

Attualmente inFamous è in piena attività, ma purtroppo per il momento non è previsto un nuovo gioco. Nonostante mesi di voci, Sucker Punch ha annunciato all’inizio di questo mese che nessun gioco di inFamous o Sly Cooper è in fase di sviluppo. Il produttore ha sottolineato che i personaggi sono “molto speciali e vicini e cari ai nostri cuori”, ma al momento non ci sono piani per rivisitare nessuno dei due franchise.

Lo studio potrebbe invece lavorare al seguito di Ghost of Tsushima. Una posizione per un Encounter Designer ha indicato che si sta lavorando a “un gioco open-world, con una particolare attenzione al combattimento in mischia e alla furtività”. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.