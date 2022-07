No Man’s Sky: l’update Endurance introdurrà diverse novità

Hello Games ha rilasciato il nuovo aggiornamento principale per No Man’s Sky. Denominato Endurance, l’aggiornamento è il 20° aggiornamento gratuito per No Man’s Sky dal suo rilascio. L’aggiornamento Endurance si concentra su navi da carico, fregate e flotte. Guardate il trailer qui sotto.

Endurance modificherà i sistemi delle navi da carico e delle flotte, originariamente aggiunti a No Man’s Sky nell’aggiornamento Foundation. I giocatori potranno ora vivere e lavorare nella loro nave insieme al loro equipaggio. Le navi da carico avranno un nuovo ponte, che apporterà una serie di miglioramenti alla qualità della vita, tra cui l’accesso immediato al warping e al teletrasporto.

I giocatori potranno anche costruire basi cargo su scala massiccia, complete di aree a tema speciale e di nuove funzioni per la coltivazione di cibo e la produzione. I giocatori potranno anche scansionare e analizzare i pianeti dallo spazio. Anche gli asteroidi subiranno alcuni cambiamenti in Endurance: saranno più vari e appariranno in enormi campi di asteroidi. Hello Games promette che migliaia di asteroidi saranno visibili sullo schermo contemporaneamente.

Il gioco si arricchisce anche di buchi neri nello stile del film Interstellar, oltre che di nebulose e atmosfere spaziali da esplorare. L’aggiornamento si conclude con la nuova spedizione Polestar, incentrata sul viaggio di una nave capitale, e con le nuove missioni Nexus incentrate sul combattimento.

Endurance arriverà in No Man’s Sky su tutte le piattaforme.