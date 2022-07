Circus Electrique: annunciata la data d’uscita

Svelato lo scorso dicembre, Circus Electrique ha ora una data d’uscita. Il publisher Saber Interactive e gli sviluppatori di Zen Studios hanno infatti annunciato che l’RPG tattico a turni sarà disponibile a partire dal 6 settembre su PC (Steam ed Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Ambientato nel mondo del circo in una Londra distopica, Circus Electrique abbina tattiche da RPG basato sulla storia alla gestione di un circo in una coinvolgente cornice steampunk. I londinesi si stanno trasformando in implacabili assassini e solo gli artisti del Circus Electrique possono salvare la città. Nella “”più grande modalità Campagna del mondo””, gli artisti partecipano a combattimenti tattici a turni. Poliziotti (impazziti), marinai (squilibrati), donne della borghesia (uscite di senno) e altri personaggi dell’età vittoriana tenteranno di bloccare loro la strada. Il sistema innovativo di Circus Electrique basato sulla devozione agisce sul rendimento dei personaggi non solo nei combattimenti, ma anche durante gli spettacoli circensi, in cui gli artisti si esibiscono nei momenti liberi dalle esplorazioni di sei pericolosi quartieri di Londra.

Caratteristiche principali:

Combattimenti RPG elettrizzanti

Metti alla prova le abilità di uomini forzuti, mangiafuoco, escapologi, pagliacci e altri classici artisti del mondo del circo: potrai scegliere tra 15 tipi di personaggi giocabili, ciascuno dotato di ampie opzioni tattiche in combattimento. Trova la combinazione ideale di artisti per affrontare nemici completamente folli.

Gestisci il più grande spettacolo del mondo in una Londra steampunk

Nonostante il caos, lo spettacolo deve continuare! Riporta il circo ai suoi fasti, ingaggiando e allenando i talenti circensi più fulgidi provenienti da ogni parte del mondo. Le abilità degli artisti, la chimica fra di loro e la devozione complessiva concorrono nel determinare il successo economico di uno spettacolo: avrai bisogno di tutti gli scellini che riuscirai a ottenere sia per finanziare la missione di Amelia sia per pagare tutti i tuoi artisti.

Un circo come nessun altro

Immergiti in un mondo straordinario che trae ispirazione dai manifesti vintage di spettacoli circensi, dai personaggi tipici dell’età vittoriana e dall’indiscutibile fascino dello steampunk.

Qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la data di Circus Electrique.