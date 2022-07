Project G.G. verrà presentato all’E3 2023?

A febbraio 2020 era stato annunciato Project G.G., nuovo lavoro diretto da Hideki Kamiya e terza saga della trilogia dei supereroi, dopo Viewtiful Joe e The Wonderful 101. Dall’annuncio non è però stato mostrato tanto, anzi.

Ma qualcosa di nuovo potrebbe arrivare, anche se non nel breve. Nel corso di una recente intervista con Famitsu, alcuni membri chiave dello staff di PlatinumGames hanno infatti parlato di Project G.G., che è uno dei diversi giochi in sviluppo presso lo studio in questo momento, e di quando si potrà saperne di più.

Quando gli è stato chiesto quando il gioco in questione potrebbe essere presentato, il neo vicepresidente e CBO Takao Yamane ha fatto intendere che PlatinumGames potrà dire di più all’E3 dell’anno prossimo, o comunque in quel periodo (traduzione via VGC):

“Hmm, beh, vediamo. Se dovessi dirlo, direi ‘Ci vediamo a Los Angeles il prossimo giugno’. È quello che sembra? Per dirla in altro modo, non ci saranno altre informazioni fino a quel momento. Rimanete in attesa di ulteriori informazioni”.

Anche il già citato Hideki Kamiya ha parlato del gioco, spiegando che si è trasformato in un progetto molto più grande e ambizioso di quanto avesse inizialmente previsto. Ha anche detto, in linea con precedenti commenti simili, che Project G.G. avrà una meccanica di gioco di base simile ai precedenti titoli dello studio, ma non sarà puramente action.

“I titoli precedenti avevano una componente di gioco centrale. Ad esempio, in The Wonderful 101 c’era ‘Unite Morph’ e in Bayonetta c’era ‘Witch Time’. Un sistema di base simile a questi è quello che viene accennato nel teaser di Project G.G. Se avessimo prodotto il gioco nella sua forma originale, probabilmente sarebbe stato prodotto come un gioco d’azione puro, come è stato finora. Tuttavia, le ambizioni di Inaba hanno preso il sopravvento e il gioco si è ampliato notevolmente. Quindi questo gioco non sarà solo azione”.

Vedremo dunque quando arriveranno novità riguardo a Project G.G., ricordando che, sempre di PlatinumGames, Bayonetta 3 arriverà su Nintendo Switch il 28 ottobre.