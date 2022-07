Destiny 2: novità sulla prossima espansione nello showcase di agosto

Bungie ha annunciato che la prossima presentazione di Destiny 2 si terrà il 23 agosto 2022. Tramite il canale Twitch di Bungie si potrà dunque scoprire di più sulla prossima espansione del gioco.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un breve teaser trailer tramite i canali social del gioco, che potete vedere qui sotto, dal titolo “Non c’è via di scampo” per rivivere i momenti chiave della saga di Luce e Oscurità. Ricordiamo infine che dal 19 luglio in Destiny 2 è iniziato l’evento Solstice, che durerà fino al 9 agosto.